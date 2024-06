No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, Isanna Menezes, consultora de beleza, trouxe dicas sobre como retirar maquiagem resistente.

Isanna destacou que, após aprender a aplicar e utilizar maquiagem resistente, é essencial saber como removê-la adequadamente para evitar problemas de pele.

O primeiro passo é utilizar demaquilantes de alta qualidade, específicos para maquiagem resistente. Geralmente, esses produtos são bifásicos, contendo propriedades que dissolvem e removem eficientemente os produtos mais difíceis de sair.

Esses demaquilantes frequentemente têm uma textura semelhante à oleosa, mas não são propriamente óleos.

Ela enfatizou a importância de escolher um produto adequado ao tipo de pele de cada pessoa, já que o mercado oferece diversas opções. Além dos bifásicos, existem outros tipos de demaquilantes que também são eficazes na remoção de maquiagem resistente.

Ouça o podcast completo e entenda.