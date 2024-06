Ministério da Saúde lança campanha contra o tabagismo na infância

Com o slogan “Proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco”, lançado pelo Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o país celebrou o Dia Mundial sem Tabaco no último dia 31 de maio.

A data, dedicada à conscientização sobre os riscos de fumar, traz, este ano, a preocupação com o consumo de cigarros e dispositivos eletrônicos.

Segundo especialistas, o crescimento vertiginoso no consumo dos cigarros eletrônicos tem se mostrado uma ameaça ao progresso do Brasil, que tem registrado redução no uso do tabaco desde 2010.

Em entrevista à Rádio Nacional, a analista da divisão de controle do tabagismo do Inca, Vera Lúcia Borges, explicou que parte desse crescimento se deve a uma ideia equivocada de que o cigarro eletrônico faz menos mal do que o tradicional.

A especialista também rebate o mito de que o cigarro eletrônico ajudaria a largar o vício de consumir tabaco.

Ela também alerta sobre as substâncias encontradas nos cigarros eletrônicos e os riscos que representam.

O uso dos cigarros eletrônicos registrou um aumento de 600% nos últimos seis anos no país, segundo o Ipec, instituto de pesquisas, o que significa quase 3 milhões de adultos usuários.

A pesquisa não avaliou o consumo desses dispositivos entre os menores de 18 anos.

*Com informações da EBC