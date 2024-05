No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques abordou as três culturas que podem nos causar obesidade e conflitos emocionais.

A psicóloga destacou três culturas em que estamos imersos: o imediatismo, o sentimentalismo e a falta de movimento.

Cultura do Imediatismo: Vivemos em uma sociedade onde tudo precisa ser para ontem. A facilidade de pedir comida por aplicativos leva ao consumo de alimentos com alto teor calórico e pouca substância nutritiva, contribuindo para a obesidade.

Cultura do Sentimentalismo: Nossas decisões alimentares são muitas vezes baseadas em desejos momentâneos. Comemos o que sentimos vontade, sem considerar a necessidade nutricional ou as consequências para nossa saúde.

Falta de Movimento: A prática de atividades físicas é essencial, mas muitas pessoas não sentem vontade de se exercitar. Isso contribui para problemas de saúde como obesidade, desnutrição e doenças crônicas.

Josiplessis enfatizou a importância de desenvolver estratégias emocionais para lidar com essas culturas.

É fundamental reconhecer a necessidade de uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos para manter uma vida saudável.

Ouça o podcast e saiba mais.