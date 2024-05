Podcast Saúde em Dia: médica alerta sobre o câncer infantil

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, a oncologista Januária Nunes Lucena, do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), abordou a temática do câncer infantil.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), estima-se que quase 8 mil casos de câncer infanto-juvenil sejam diagnosticados no Brasil nos próximos três anos.

Januária destacou que, embora o câncer infantil seja raro em comparação ao câncer em adultos, representando de 0,5% a 4,6% de todos os cânceres, a incidência vem aumentando anualmente em cerca de 1%.

Esse aumento está relacionado a melhorias no diagnóstico precoce, na detecção de tumores e possíveis fatores de risco ambientais.

O câncer infantil difere do câncer adulto em sua origem e comportamento clínico. Enquanto o câncer em adultos está frequentemente ligado a fatores externos, como dieta e tabagismo, as causas do câncer infantil são menos estabelecidas, geralmente associadas a predisposições genéticas e hereditárias, e a algumas síndromes, como a síndrome de Down.

Ouça o podcast completo e saiba mais.