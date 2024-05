Pontos móveis ofertam vacinas em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa conta com três pontos móveis para vacinação funcionando em horário estendido, até as 21 horas, proporcionando de forma estratégica uma assistência ampliada para aqueles que não podem ir ou levar seus filhos durante o horário comercial a um serviço de saúde.

Localizados no Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá, esses pontos ofertam as vacinas de campanhas que protegem contra Influenza, Covid-19, dengue e Poliomielite.

Reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população, a imunização, além de prevenir doenças graves, contribui para reduzir a disseminação de agentes infecciosos na comunidade, protegendo também aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde.

As unidades de saúde da família (USFs) e policlínicas municipais seguem ofertando as vacinas de campanhas e realizando a atualização da caderneta com todos os imunizantes que integram o Calendário Nacional de Vacinação.

Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura deu início à campanha de vacinação contra Poliomielite, com objetivo de conter o risco de reintrodução do poliovírus e alcançar alta e homogênea cobertura vacinal.

Já contra Influenza, o imunizante está disponível para toda população a partir dos seis meses de idade e, sobretudo, o alerta e chamamento segue de forma intensificada principalmente para as pessoas que integram os grupos prioritários, que são pessoas com comorbidades e imunossuprimidas, idosos, gestantes, puérperas e crianças.

Já a vacina que protege contra Covid-19 entrou na programação vacinal de rotina, para crianças a partir de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Pessoas acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários.

Grupos prioritários contra Covid-19 – Pessoas de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Contra Dengue – A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada).

Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (28):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)