Campanha no Hemocentro incentiva a doação de sangue na Paraíba

Mais de 150 voluntários efetuaram a doação de sangue no Hemocentro Coordenador de João Pessoa no primeiro dia do Projeto Mais Enilde, nesta segunda-feira (27).

A ação vai se prolongar até o próximo sábado (1º) na capital paraibana, mas neste mês de maio já mobilizou doadores em Sousa, Cajazeiras, Patos e Campina Grande.

A ideia do “Mais Enilde” é incentivar doações voluntárias de sangue, de medula óssea e de órgãos. “É uma alegria muito grande estar aqui no Hemocentro da Paraíba com um projeto que começou em Sousa em homenagem a minha mãe. Ela precisou de sangue nos últimos anos de sua vida e a família resolveu abraçar esta causa”, afirmou a embaixadora do projeto Mais Enilde, Izis Madruga.

A diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha, explicou que o projeto é fundamental para ajudar a fidelizar e captar um maior número de doadores de sangue, especialmente nesta época do ano em que se aproxima o Junho Vermelho, período em que o banco de sangue enfrenta dificuldades para manter os estoques, em razão das festas e férias escolares.

“O Mais Enilde ajuda a captar um número maior de doações de sangue e levar esperança e amor para quem precisa de transfusões sanguíneas”, pontuou a diretora. “Venha fazer parte deste grande momento”, convocou.

Na abertura do projeto, o artista Manoel Delamare fez a apresentação musical e após a fala dos participantes houve entrega de mimos para os doadores. Quem quiser participar, pode comparecer ao Hemocentro até sábado.

Requisitos para doar sangue

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial de identidade com foto;

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelo pai ou a mãe ou pelo responsável legal;

A primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos;

Pesar pelo menos 50 kg;

Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

Ter dormido bem na noite anterior a doação;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.