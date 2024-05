No programa Conexão Caturité, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e região teve uma participação especial com João Nogueira de Arruda Neto, administrador da Instituição Social de Assistência à Saúde (ISAS), compartilhando informações.

Fundada em 2007, a ISAS tem como foco principal a promoção do atendimento em saúde, oferecendo serviços gratuitos e continuados, especialmente para pacientes pós-transplantados de rins.

Além de ampliar sua oferta de especialidades médicas, exames e cirurgias, a ISAS também investe em programas sociais, como palestras e eventos.

Em destaque está o evento programado para o dia 27 de maio, no auditório do Hospital Antônio Targino, que abordará a importância da atividade física na terceira idade e em pacientes com doenças crônicas.

Ouça o podcast completo e saiba mais.