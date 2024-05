No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe um tema de grande relevância e interesse: obesidade e a relação da comida com o emocional.

Ela iniciou sua reflexão questionando os ouvintes sobre a relação que têm com a comida, destacando a importância de se perguntar se a alimentação é uma forma de nutrição ou uma maneira de preencher algum vazio emocional.

A psicóloga enfatizou que a obesidade está fortemente ligada a questões comportamentais e culturais, muitas vezes estabelecidas desde a infância.

Josiplessis também falou sobre a validação social do “bebê gordinho” que todos acham fofo, mas que na vida adulta pode enfrentar críticas e desenvolver uma relação problemática com a comida.

Ouça o podcast completo e saiba mais.