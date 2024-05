No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, Felipe Diniz, médico radiologista intervencionista do Hospital Universitário Alcides Carneiro, falou sobre a diferença entre radiologia e radiologia intervencionista.

Ele explicou que, enquanto a radiologia tradicional é focada apenas no diagnóstico por imagem, a radiologia intervencionista vai além, realizando procedimentos minimamente invasivos guiados por imagens de tomografia, ultrassom e raio-x.

“Usamos técnicas que permitem tratar doenças com menos mortalidade para os pacientes, como o acesso direto a órgãos através de microagulhas”, destacou.

O setor de radiologia intervencionista do Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande, está em operação há cerca de um ano.

Ouça o podcast completo.