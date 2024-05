Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira, Filipe Reul, diretor de relacionamento com o SUS do Hospital HELP, destacou os avanços nos serviços de hemodiálise e cirurgias eletivas oferecidos pelo hospital através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Reul enfatizou o compromisso do Hospital HELP em proporcionar atendimento de qualidade aos pacientes do SUS, ressaltando os números expressivos alcançados nos últimos meses.

– Outro serviço essencial disponível para pacientes do SUS é o serviço de hemodiálise. Disponibilizamos 22 macas, estamos atualmente com 77 pacientes realizando o seu tratamento. A nossa capacidade chega até 132 pacientes regulados pelo SUS e atendidos no HELP – afirmou.

Este serviço de hemodiálise tem sido fundamental para atender a demanda crescente de pacientes que necessitam desse tratamento contínuo e vital.

Além dos serviços de hemodiálise, o Hospital HELP também se destaca na realização de cirurgias eletivas, essenciais para a manutenção da saúde de muitos pacientes que aguardam por procedimentos programados. “No mês de abril foram realizadas 312 cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Reul também mencionou a parceria estratégica com diversas prefeituras paraibanas, que tem sido crucial para ampliar o acesso aos serviços de saúde. “Estamos em parceria com 72 prefeituras paraibanas”, destacou.

Assista:

https://youtu.be/AVfTOLtS0Mc