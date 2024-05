As pessoas que fazem parte do grupo prioritário devem ficar atentas para atualização da caderneta de vacinação com as doses que protegem contra Influenza e Covid-19. Contra Covid-19, o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacina atualizada que protege também contra variante XBB.

A vacina é anual para a maioria dos grupos prioritários, já para idosos, gestantes, puérperas e pessoas imunocomprometidas, a indicação é de duas doses, com intervalo de seis meses entre elas.

Para os demais grupos prioritários, a recomendação é de uma dose anual da vacina XBB, com intervalo mínimo de seis meses entre a última dose de qualquer vacina administrada contra Covid-19.

“A vacina é segura e essa atualização do imunizante contra a Covid-19 vem para ampliar e garantir o cuidado e combater a nova variante de sublinhagem da Ômicron. Portanto, orientamos que as pessoas do grupo prioritário, elegíveis à vacinação, procurem um serviço de saúde ou ponto móvel e protejam-se!”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Para as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, o esquema de vacinação da XBB é composto de duas doses com intervalo de quatro semanas, da primeira para a segunda. No caso de esquema completo (três doses), também poderão receber uma dose da vacina XBB com o intervalo mínimo de três meses desde a última dose recebida de qualquer vacina contra Covid-19.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a Covid-19, gripe e suas complicações. É segura e é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos pelas doenças. A constante mudança dos vírus requer um monitoramento global e frequente atualização, o que já acontece anualmente, da vacina contra a Influenza e mais recentemente da Covid-19 XBB.

Grupos prioritários contra Covid-19 – Pessoas de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Contra Influenza – Para conter os casos graves e internações pela doença, a campanha de vacinação foi ampliada para toda população acima de seis meses de idade, sobretudo o alerta segue para as pessoas que integram o grupo prioritário, que são mais vulneráveis para as complicações e agravamentos pela doença.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (21):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)