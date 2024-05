O médico Antônio Henriques abordou sobre a audição durante o seu quadro semanal veiculado na Rádio Caturité, o Consultório JM.

Segundo o médico, estudos recentes mostram que a perda auditiva está associada ao aumento do risco de demência.

Assista ao vídeo com a explanação completa.

