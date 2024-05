HELP realiza Radioterapia com o mais avançado acelerador linear

O HELP – Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, localizado em Campina Grande, realizou mais um importante marco em sua trajetória. Na última quinta-feira, 16 de maio, aconteceu a primeira sessão de radioterapia no Centro de Oncologia Dr. Ricardo Marques, um avanço significativo no tratamento oncológico na região, trazendo esperança e inovação para os pacientes.

Com mais de 30 anos de experiência na área, o Coordenador de Enfermagem do Centro de Oncologia, Alexandre Barros, destacou que um dos diferenciais do serviço é a utilização do acelerador linear TrueBeam, um equipamento de última geração para o combate ao câncer.

“Com a inovadora tecnologia deste acelerador podemos oferecer aos pacientes mais eficácia e exatidão no tratamento, permitindo a aplicação de doses precisas de radiação, ao mesmo tempo em que preserva os tecidos saudáveis e reduz os efeitos colaterais. A meta é que sejamos um centro de alta complexidade em oncologia, atendendo todas as formas e modalidades de tratamento para o câncer. Estou muito feliz em participar deste momento. Me juntei à equipe recentemente para coordenar o setor, morava em São Paulo, onde nos últimos 20 anos me dediquei a essa área no Hospital Albert Einstein”, pontuou.

De acordo com o médico radioterapeuta do HELP, Márcio Magalhães, a combinação de tecnologia de ponta, inovação em saúde e cuidado centrado no paciente é a base do hospital.

“Aqui no HELP temos um grande diferencial: equipamentos de alta tecnologia aliados a uma equipe multidisciplinar, estrutura de acolhimento e atendimento de excelência. Este conjunto é um grande diferencial que o hospital trouxe para Campina Grande e para todo o estado da Paraíba”, afirmou Magalhães.

De acordo com o diretor de relacionamento com o SUS do hospital, Filipe Reul, com a realização da primeira sessão de radioterapia, o Hospital HELP reafirma seu compromisso com a excelência no cuidado oncológico, oferecendo o que há de mais moderno e eficaz no tratamento do câncer.

“O Centro de Oncologia do Hospital HELP é um dos mais avançados do país, e agora, com o TrueBeam, estamos oferecendo aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) acesso a um tratamento de ponta. Sabemos do vazio assistencial em todo o Brasil para pacientes oncológicos, e o Hospital HELP, da Fundação Pedro Américo, está comprometido em preencher essa lacuna”, finalizou.