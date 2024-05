Podcast: saiba quais os melhores alimentos e hábitos para evitar a hipertensão

No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque compartilhou dicas de saúde e alimentação relacionadas ao Dia Mundial da Hipertensão.

Ela destacou a importância de estratégias alimentares saudáveis no controle da hipertensão arterial, uma condição crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

Amanda enfatizou a relevância da redução do consumo de sódio e sal na dieta, ressaltando a necessidade de evitar alimentos processados e industrializados, que são ricos em sódio.

Ela incentivou o uso de temperos naturais, ervas frescas e especiarias para dar sabor aos pratos, sem comprometer a saúde cardiovascular.

Além disso, a nutricionista enfatizou a importância da hidratação adequada, destacando o papel fundamental da água no controle da pressão arterial e da glicose no sangue.

Ouça o podcast completo e saiba mais.