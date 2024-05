Gripe: Campina Grande realiza Dia D de Vacinação neste sábado

Neste sábado, 18, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Saúde, promove o Dia D de Vacinação contra a influenza. A ação será iniciada na Feira da Prata, a partir das 8h, e contará com 67 pontos de vacinação distribuídos por toda a cidade, funcionando ininterruptamente por 14 horas, com alguns locais abertos até as 22 horas.

A campanha é direcionada a toda a população a partir dos 6 meses de idade que ainda não foi vacinada contra a influenza em 2024. A vacina protege contra três sorotipos do vírus: H1N1, H3N2 e um tipo de influenza B, que são os responsáveis pelos casos mais graves da doença. A Secretaria de Saúde enfatiza que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a influenza.

Além da vacina contra a influenza, alguns pontos de vacinação oferecerão a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população no Dia D de Vacinação, destacando que as vacinas são essenciais para a proteção e a preservação da saúde pública.