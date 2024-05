O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza o “Dia D de Vacinação contra Influenza (gripe)” em todo estado neste sábado (18). O objetivo é aumentar a oferta da vacina da influenza e melhorar as coberturas nos 223 municípios.

A vacina da Influenza foi ampliada para toda a população não vacinada, a partir dos seis meses, entretanto o foco principal da vacinação continua sendo as crianças e os idosos. Durante a mobilização deste sábado, cerca de 700 pontos de vacinação estarão abertos em todo o estado para facilitar o acesso às vacinas.

De acordo com a chefe do Núcleo de Imunização da SES, Márcia Mayara, a Paraíba está em 1° lugar no país com o público vacinado contra a gripe, entretanto precisa atingir a cobertura vacinal de 90% definida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“A nossa cobertura ainda está muito longe de atingir a meta, por isso este sábado será o segundo Dia D de vacinação com ações da “26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza” e a novidade a partir deste sábado é que a secretaria traz o Zé Gotinha nas campanhas e, como agora o Zé Gotinha é paraibano, a equipe da SES vai levá-lo para passar por vários pontos, em João Pessoa, para conferir a vacinação da população”, explicou.

Os horários da vacinação para o Dia D de vacinação ficam a critério de cada município. A campanha de vacinação contra a Influenza já vem sendo realizada em todo o estado desde o dia 18 de março e vai até o próximo dia 31 de maio.

O primeiro Dia D aconteceu no dia 13 de abril. A SES reforça que os municípios precisam continuar intensificando e priorizando a vacinação contra a Influenza nos grupos prioritários, principalmente as crianças de seis meses a cinco anos e 11 meses e nos idosos, pois, após a avaliação epidemiológica da SES, foi constatada que o maior número de hospitalização por influenza A acontece nestes dois públicos prioritários.

Na Paraíba, o público-alvo da campanha, no total, corresponde a 1.564.374 pessoas. Até agora, foram vacinadas 530.677, sendo idosos – 37,31%; crianças – 35,86%; gestantes – 34,35%; indígenas – 49,17% e puérperas – 26,27%.

Os demais grupos são formados por pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior; pessoas em situação de rua; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e quilombolas.

O Governo do Estado, por meio da Portaria nº 574, de 7 de maio de 2024, instituiu um incentivo financeiro de R$ 500, por sala de vacina, aos municípios que alcançarem a meta de 90% na Campanha de Vacinação de Influenza 2024, atingindo, obrigatoriamente, os grupos prioritários formados por idosos e crianças, também com 90% da meta alcançada.

Todas as ações e estratégias para atingir a meta de vacinação contra a influenza estão dentro do Programa Vacina Mais Paraíba, uma iniciativa da SES, por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde e Núcleo Estadual de Imunizações, lançada pelo Governo da Paraíba em 2022 para fortalecer as ações de imunização nos 223 municípios paraibanos.