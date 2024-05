Podcast: Saiba como fazer uma maquiagem impecável em pele madura

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes trouxe dicas para preparar a pele madura para uma maquiagem impecável.

Isanna enfatizou a importância dos cuidados diários, como hidratação matinal e noturna, limpeza adequada e proteção solar.

Ela ressaltou que, mesmo não sendo obrigatório, o uso de maquiagem pode ser uma opção para quem se sente bem com ela.

No entanto, destacou que o mais importante é a saúde e o bem-estar da pele, priorizando a hidratação e proteção adequadas.

Além disso, a consultora enfatizou a importância de escolher produtos de qualidade e específicos para pele madura, como hidratantes e protetores solares formulados para atender às necessidades dessa faixa etária.

Ouça o podcast completo e saiba mais.