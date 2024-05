Veterinário chama a atenção para a falta de apetite em animais

No quadro Papo Animal do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante abordou um tema relevante sobre cuidados com a saúde dos animais: a falta de apetite.

Edroaldo iniciou sua fala destacando a importância de observar o comportamento alimentar dos bichinhos, verificando se estão se adaptando bem à alimentação oferecida, seja ração ou alimento caseiro.

Ele ressaltou a necessidade de variar o cardápio, oferecendo diferentes sabores e ingredientes atrativos, como frango, carne seca ou fígado, em porções pequenas e balanceadas.

Além disso, o médico veterinário enfatizou a importância do cuidado com a saúde interna dos animais, como a administração periódica de vermífugos a cada quatro a seis meses, de acordo com o ambiente em que vivem.

Ouça o podcast completo e confira.