Podcast: psicóloga fala sobre o papel das mães na formação de seus filhos

No quadro Saúde Mental do programa Conexão Caturité, a participação da psicóloga Josiplessis Marques trouxe reflexões profundas sobre o papel das mães na formação emocional e comportamental de seus filhos, especialmente em ocasião do Dia das Mães.

Ela destacou a importância de não buscar ser “amiguinha” dos filhos, mas sim exercer o papel de mãe com autoridade e respeito.

Também ressaltou que a figura materna é única e insubstituível na vida de uma criança, e que é fundamental ensinar pelo exemplo, marcando os filhos de forma inesquecível.

Ao destacar que o exemplo materno é uma influência profunda, a psicóloga enfatizou a necessidade de ensinar emocionalmente os filhos a lidarem com os desafios da vida, promovendo o contentamento apesar das adversidades e incentivando a resiliência.

Ouça o podcast completo: