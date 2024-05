Podcast: nutricionista dá dicas para combater o colesterol alto

No quadro “Conversa com a nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque compartilhou estratégias alimentares para combater e controlar o colesterol alto.

Ela enfatizou a importância de reduzir a ingestão de gorduras saturadas e trans, destacando alimentos a serem evitados, como carnes gordurosas e produtos processados.

Além disso, Amanda recomendou aumentar a ingestão de gorduras insaturadas encontradas em alimentos como abacate, nozes e azeite extra virgem, que ajudam a melhorar os níveis de colesterol.

