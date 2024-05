Consultório JM: médico explica sobre complicações cirúrgicas

Na última edição da coluna Consultório JM, do Jornal da Manhã, o médico Antônio Henriques trouxe uma discussão sobre complicações cirúrgicas.

Antônio abordou os diferentes aspectos relacionados a essas complicações e os fatores de risco envolvidos.

As complicações cirúrgicas são eventos adversos que podem ocorrer durante ou após uma intervenção cirúrgica, afetando a recuperação do paciente.

Ele destacou que essas complicações podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo a complexidade do procedimento, o estado de saúde geral do paciente, a experiência do cirurgião e as condições específicas do ambiente hospitalar.

Durante a conversa, foram discutidos os fatores de risco para essas complicações, que podem ser divididos em duas categorias principais: fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados ao procedimento.

No primeiro grupo, estão incluídas condições como idade avançada, obesidade, diabetes, hipertensão e uso de tabaco, que podem afetar a cicatrização das feridas ou a resposta aos anestésicos.

Já no segundo grupo, estão fatores como a duração e a complexidade da cirurgia, bem como a urgência do procedimento.

Confira abaixo a coluna completa:

