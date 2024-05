Hospital da Criança de Campina Grande aumenta equipe médica

O Hospital da Criança e do Adolescente em Campina Grande tem registrado um aumento significativo no número de crianças adoecidas, principalmente devido a doenças respiratórias típicas desta época do ano.

Com a chegada do outono e a diminuição da umidade do ar, o hospital tem recebido um grande volume de pacientes, chegando a atender em média 300 a 400 crianças por dia no mês de abril.

Para lidar com essa demanda crescente, a Secretaria de Saúde do município aumentou o número de médicos disponíveis, contando agora com oito pediatras no turno da manhã, seis no turno da tarde e oito no turno da noite.

Essa preparação prévia permitiu que o hospital conseguisse dar suporte adequado a todas as crianças que necessitam de cuidados médicos.

Apesar do aumento de pacientes, a espera no hospital tem sido reduzida e o atendimento tem sido elogiado pelos pais.

No entanto, a Secretaria de Saúde destaca a importância do atendimento primário em casos de sintomas leves, orientando que os pacientes procurem as unidades básicas de saúde ou policlínicas de seus bairros sempre que possível, para evitar a sobrecarga nos hospitais.

Portanto, é fundamental que os pais estejam atentos aos sintomas, como febre persistente, tosse prolongada e dificuldades respiratórias, e busquem ajuda médica quando necessário.