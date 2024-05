Saúde mental: psicóloga explica sobre o transtorno afetivo bipolar

No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques deu informações sobre transtorno afetivo bipolar, destacando a importância do diagnóstico e do tratamento adequados.

Em uma abordagem clara e esclarecedora, ela explanou sobre a complexidade desse transtorno, que muitas vezes é mal compreendido, mas possui tratamento eficaz e resultados positivos.

Josiplessis ressaltou que o transtorno bipolar envolve oscilações entre períodos de depressão e euforia, com intensidade e compulsões que podem levar a comportamentos de risco.

É essencial um diagnóstico precoce e um acompanhamento especializado, com o uso de medicação estabilizadora de humor e psicoterapia.

Ouça o podcast completo e entenda.