Podcast: dicas para acabar com o incômodo dos lábios ressecados

No quadro “De Bem com o Espelho” no programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes falou sobre o incômodo dos lábios ressecados.

A primeira dica crucial é a hidratação constante. Isanna enfatizou a importância de escolher um hidratante labial adequado às suas necessidades, considerando a variedade de opções disponíveis no mercado, desde produtos com cor e sabor até opções específicas para diferentes tipos de pele.

E se seus lábios já estiverem ressecados? Não se preocupe! A consultora explicou que a pele ressecada já está lá, mas pode ser removida suavemente através da esfoliação.

Isanna destacou a importância de uma esfoliação leve e delicada, sem agressões à pele, para remover as células mortas e preparar os lábios para receberem a hidratação.

