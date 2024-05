João Pessoa registra redução de casos notificados de arboviroses

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa registrou redução no número de novos casos de dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Em março de 2024, foram notificados 2.758 casos de arboviroses na Capital, enquanto no mês de abril, o número reduziu para 950 casos notificados.

De acordo com a gerente de Vigilância Epidemiológica da SMS, Danielle Melo, a queda no número de casos de um mês para o outro é resultado de um trabalho conjunto da gestão municipal e da população.

“Além de todas as ações educativas e preventivas realizadas pela Secretaria de Saúde, a gente percebe que a comunidade também está procurando contribuir fazendo uma investigação ativa em suas residências a fim de evitar a proliferação do Aedes aegypti”, afirmou.

Conforme os dados da Vigilância Epidemiológica, o número de casos notificados de dengue reduziu de 2.629 no mês de março para 913 em abril. Da mesma foram, os casos de chikungunya também diminuíram, de 118 para 35; assim como as notificações de zika que reduziram de 11 para dois casos de um mês para o outro.

Mesmo com a redução de novos casos, a gerente de Vigilância Ambiental e Zoonoses da SMS, Pollyana Dantas, destacou que é importante permanecer com os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor das arboviroses e, consequentemente, manter os casos controlados. “Todos devem estar atentos aos possíveis criadouros do mosquito em suas casas e os agentes de endemias continuam realizando seu trabalho constante no combate às arboviroses”, disse.

Prevenção – Os agentes de endemias da Prefeitura de João Pessoa realizam visitas educativas e preventivas às residências e estabelecimentos comerciais para orientações e combate às arboviroses, fazendo inspeções de combate a focos de dengue em áreas consideradas de risco para se tornarem possíveis criadouros do mosquito, a exemplo do Distrito Mecânico, cemitérios, borracharias, reciclagens, parques e locais públicos.

Potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti podem ser eliminados com ações simples da população como colocar telas em portas e janelas; descartar adequadamente objetos em desuso, deixando o quintal sempre limpo; tirar a água dos pratos de plantas, colocar garrafas vazias de cabeça para baixo; tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água limpa.

Denúncias – Para que a população possa denunciar possíveis focos do agente transmissor de doenças, a SMS disponibiliza dois canais de atendimento.

A denúncia pode ser realizada através do Disk Dengue, que atende no número 3213-7781 e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

A população também pode denunciar por meio do WhatsApp ‘Xô, Aedes’, onde também é possível tirar dúvidas sobre prevenção, sintomas e locais de atendimento.

O horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e aos sábados das 8h às 11h30, através do número (83) 98825-0549.

Imunização – A Prefeitura de João Pessoa retomou, nesta segunda-feira (6), a vacinação contra dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que precisam iniciar o esquema vacinal com a primeira dose do imunizante.

A campanha teve início no dia 19 de fevereiro e quem iniciou o esquema vacinal nesse dia poderá completar com a segunda dose a partir de 18 de maio.

Em João pessoa já foram aplicadas 17.123 doses, o que representa 31,41% da população elegível a vacinação.

Serviço – Em casos de sintomas de arboviroses, os pacientes devem se dirigir a sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência. Se os sintomas são mais agudos, podem procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou o Hospital Municipal do Valentina (HMV), no caso de crianças.