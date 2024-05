O Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) de Campina Grande registrou, nesta terça-feira, 7, o óbito de uma criança por suspeita de meningite. O hospital já havia isolado a área de atendimento e está realizando a profilaxia com todas as pessoas que tiveram contato com a vítima.

A criança, que é de outro município, chegou ao HCA em estado grave. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e encaminhada diretamente para a UTI. Apesar do trabalho da equipe intensivista, não foi possível salvar a vida da vítima.

Pelas características do caso e a rápida evolução para óbito, o diagnóstico clínico foi de meningite meningocócica. A criança apresentou letargia, otite, febre, rigidez na nuca e secreção purulenta.

Conforme o HCA, todo o protocolo técnico foi seguido, com manejo e terapêutica adequados e no tempo oportuno. A família já está velando o corpo da criança. O caso foi notificado e está sendo acompanhado pela Vigilância em Saúde.

A Secretaria de Saúde se solidarizou com os familiares e tranquilizou os pais e responsáveis sobre a segurança dos demais pacientes do HCA.