No quadro “Saúde em Dia” do Programa Conexão Caturité, o Dia Mundial da Tuberculose foi destacado com informações fornecidas pelo infectologista Jaime Araújo, do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC).

A tuberculose, uma das doenças infectocontagiosas mais antigas, foi abordada com ênfase nos sintomas diagnóstico e tratamento.

Jaime ressaltou a importância do tratamento precoce e acessível oferecido pelo sistema de saúde, que tem sido eficaz desde os anos 1960.

O HUAC foi destacado como referência no tratamento hospitalar da tuberculose na região, recebendo casos graves e complexos para internação e cuidados especializados.

Além disso, o ambulatório do hospital e os serviços de referência da cidade garantem um acompanhamento abrangente para os pacientes.

