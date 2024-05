Podcast: veterinário explica as causas da agressividade em animais

No quadro “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcanti abordou o tema da agressividade em animais, oferecendo dicas sobre suas causas e maneiras de lidar com essa questão.

Edroaldo destacou a importância de compreender o comportamento natural dos animais e os diversos fatores que podem desencadear a agressividade, desde o ambiente em que vivem até questões psicológicas e hormonais.

Ele enfatizou a necessidade de manter um ambiente harmonioso e saudável para os animais, além de práticas como passeios diários e uma postura firme por parte dos proprietários.

Além disso, o veterinário mencionou a castração como uma medida preventiva eficaz para reduzir a agressividade em animais, proporcionando um convívio mais pacífico e harmonioso entre eles e seus donos.

Ouça o podcast completo abaixo: