Podcast: arquiteta dá dicas para uma decoração retrô

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe um mergulho no universo da decoração vintage e retrô.

Em uma atmosfera de nostalgia e aconchego, Ana compartilhou dicas e orientações para aqueles que desejam incorporar esse estilo clássico e atemporal em seus lares.

Explorando a fusão entre o antigo e o contemporâneo, ela destacou a importância dos móveis clássicos e peças antigas na criação de uma atmosfera vintage.

Desde móveis de madeira maciça com detalhes elegantes até acessórios como relógios de parede antigos e telefones retrô, cada elemento é crucial para evocar o charme do passado.

Ouça o podcast completo abaixo: