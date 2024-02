Paraíba registra primeira morte por chikungunya em 2024

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) anunciou na segunda-feira (26) a confirmação da primeira morte por chikungunya no Estado em 2024. A vítima, um homem de 57 anos, residente no município de Sapé, tinha uma doença pré-existente, hepatopatia, e seu exame IGM foi positivo para a chikungunya.

Além disso, a SES-PB informou que há quatro casos suspeitos de morte por arboviroses em processo de investigação. Este ano, a Paraíba também registrou duas mortes por dengue.

Foi anunciada dias antes a confirmação da primeira vítima, uma mulher de 24 anos, moradora de Camalaú, que apresentava diversos sintomas, incluindo febre, cefaleia, vômito, náuseas, artrite, artralgia, dor abdominal, taquicardia, derrame pleural e icterícia. Já o segundo óbito por dengue foi confirmado nesta semana, sendo a vítima uma mulher de 42 anos, residente no Conde.

Esta última vítima possuía comorbidades, tais como diabetes, hipertensão e doença hematológica.

As informações foram fornecidas pela SES-PB, que continua monitorando a situação epidemiológica no Estado e reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde pública.