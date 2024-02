Segundo morte vítima da dengue é confirmada na Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) confirmou nesta terça-feira (27), a segunda morte por dengue no estado em 2024. A vítima, uma mulher de 42 anos, faleceu no último dia 19 no município de Conde, Região Metropolitana de João Pessoa.

Com histórico de comorbidades, incluindo diabetes, hipertensão e doença hematológica, a mulher teve seu caso sob investigação até o diagnóstico final.

Este óbito se soma à primeira morte registrada em Camalaú, onde uma mulher de 24 anos sucumbiu à dengue. Os sintomas apresentados pela primeira vítima incluíam febre, cefaleia, vômito, náuseas, entre outros. Além das mortes confirmadas, a SES-PB está investigando mais três casos fatais, sendo dois por dengue e um por Chikungunya.

Entre os casos de dengue em investigação, está o de um homem de 60 anos, de Pocinhos, que deu entrada em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Campina Grande com sinais graves da doença.

O segundo caso em investigação é de um homem de 85 anos, que deu entrada no Trauma de Campina Grande, sem informações sobre comorbidades. Já a morte sob investigação por Chikungunya é a de um homem de 57 anos que apresentava uma condição pré-existente de hepatopatia. Com exames sorológicos reagentes, o caso está em processo de fechamento da investigação.

Os números de casos prováveis de arboviroses na Paraíba em 2024 são alarmantes, totalizando 1.611 registros. Destes, 1.441 são de dengue, 158 de Chikungunya e 12 de Zika.