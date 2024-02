Paraíba alerta pais e responsáveis para a vacinação contra a dengue

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está alertando pais e responsáveis para a vacinação contra a dengue nos 14 municípios em que ocorrendo aplicação do imunizante.

Em uma semana, foram aplicadas 3.223 doses, com cobertura de 3%, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde (MS), extraídos em 26 de fevereiro de 2024, às 9h.

A população alvo está estimada em 92.380 crianças e adolescentes e, até o momento, já foram distribuídas 37.040 doses.

De acordo com a chefe do Núcleo de Imunizações da SES, Márcia Mayara, a SES está realizando o monitoramento diário das doses aplicadas nos 14 municípios, por meio do sistema de informação de imunização do MS.

Ela observa que os números refletem uma baixa procura da vacina nas unidades e alerta aos pais e responsáveis para levarem seus filhos em um posto de saúde.

“Enquanto SES, recomendamos que, além da oferta das vacinas nos postos de saúde, os municípios tracem estratégia de vacinação para alcançar esse público, como por exemplo a vacinação nas escolas”, pontua.

Márcia Mayara lembra que essa é mais uma tecnologia que existe para a prevenção da dengue. Mas reforça que os cuidados precisam ser diários, pois os focos do mosquito Aedes Aegypti, na grande maioria, são encontrados dentro de casa, quintais e jardins. Por isso a importância de as famílias não esquecerem que o dever de casa no combate ao mosquito é permanente.

A população alvo para a vacinação é formada por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, que tem o maior número de hospitalização por dengue. O esquema é de duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Os critérios para a escolha dos 14 municípios foram aqueles de grande porte com alta transmissão nos últimos 10 anos, com predominância do sorotipo DENV-2 e com maior número de casos no monitoramento 2023/2024.

A vacina está sendo aplicada em João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Bayeux, Conde, Caaporã, Sapé, Alhandra, Pitimbu, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Mari, Riachão do Poço e Sobrado.