Consultório JM: Saiba quais são as 10 doenças que mais matam no mundo

No quadro Consultório JM, do programa Jornal da Manhã, o médico Antônio Henriques falou sobre as dez doenças que mais matam no mundo.

Segundo a OMS, 55% dos cerca de 55 milhões de óbitos ocorridos no mundo são atribuídos a essas condições.

Confira abaixo a lista de doenças que mais matam no mundo inteiro.

AVC (Acidente Vascular Cerebral)

Doença pulmonar obstrutiva crônica

Infecções do trato respiratório inferior

Complicações neonatais

Câncer de traqueia, brônquios e pulmão

Alzheimer

Doenças diarreicas

Diabetes

Doenças renais

