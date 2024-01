No quadro ‘Conversa com a Nutri’, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque ensinou estratégias para reforçar a imunidade.

Para potencializar a imunidade, é preciso uma alimentação equilibrada em nutrientes.

Trazer uma variedade de frutas e vegetais para a alimentação é uma estratégia para melhorar a imunidade.

Durante a refeição, tente incluir vegetais para fortalecer o seu organismo. A vitamina C é fundamental para o sistema imunológico, presente em frutas como laranja, kiwi e limão.

Ouça aqui o podcast e saiba mais.