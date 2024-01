No quadro ‘De Bem com o Espelho’, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes disse que a base que utilizamos no verão tem uma tonalidade maior, por conta da mudança do tom através do bronzeamento.

É importante verificar a mudança no tom de pele para não errar na hora da maquiagem.

Por isso, é importante ter uma base no tom para o inverno e outra para o tom do rosto no verão.

Ouça aqui o podcast completo.