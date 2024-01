Acne, rugas, gordura localizada, celulite, são alterações que surgem na pele e precisam da intervenção de um profissional especializado para tratar e ajudar o paciente a se sentir bem.

O responsável por essa área é o esteticista, que tem o dia 18 de janeiro dedicado à profissão. Para celebrar a data, a Rádio Caturité FM (104.1) destacou a importância dos profissionais da área conversando com Eliane Sousa, que há 15 anos trabalha no ramo.

Em entrevista, ela apontou as várias linhas de frente de atuação e lembrou que é preciso integrar os tratamentos para cuidar da saúde do cliente de forma completa.

– O profissional da área da estética pode atuar em vários segmentos de tratamentos facial, corporal, capilar, estética íntima, ozonioterapia. Ele não atua somente no cuidado com a pele, mas tem um olhar voltado para o todo, da estética integrativa, cuidando do cliente de dentro pra fora – ressaltou.

Ouça aqui a entrevista completa.