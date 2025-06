Educação de Campina Grande engajada em recorde do Maior Quadrilhão

A Secretaria de Educação de Campina Grande está ativamente envolvida na tentativa de quebrar o recorde do Maior Quadrilhão Junino do Mundo, que ocorrerá nesta terça-feira, 10 de junho, no Parque do Povo. A representante da pasta, Vera Lúcia, enfatizou o engajamento no evento.

“Nós estamos hoje entrando para batermos mais esse recorde do Maior Quadrilhão do Mundo com 2.068 crianças, ou seja, 2.068 estudantes da rede municipal de ensino”, afirmou Vera Lúcia.

Para ela, o evento vai além da busca por um ranking. “Para nós da Secretaria, para nós da educação, é sobretudo esses estudantes hoje participarem de uma culminância de estudos realizados nas escolas, abordando o resgate à história da nossa cultura, o aprofundamento de conhecimentos a respeito de uma temática que é tão importante para nós de Campina Grande.”

Vera Lúcia destacou a parceria da Secretaria de Educação desde a primeira edição do evento, ressaltando o planejamento e a organização. “É um trabalho de muito alinhamento, é um trabalho muito planejado, com bastante tempo. A intenção é justamente esse ranking, é divulgar Campina Grande, que hoje já é conhecida nacionalmente pelo São João”, explicou.

Ela também mencionou a mobilização de toda a rede municipal, que conta com aproximadamente 40 mil estudantes. “Nós temos um percentual de 2.068 hoje participando”, disse. Ela lamentou que, devido a limitações logísticas, como a disponibilidade de ônibus, não foi possível incluir um número ainda maior de participantes.

Vera finalizou enfatizando o impacto nas famílias: “As famílias também sentem muita alegria em estar presentes, em organizar o seu filho para participar. Eles também acompanham esse momento, que na verdade é um momento lindo, um espetáculo maravilhoso.”

Os alunos começarão a chegar por volta das 12h30, com a contagem oficial do ranking prevista para as 15h.