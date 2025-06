Campina Grande se prepara para um evento que promete entrar para a história. Nesta terça-feira, 10 de junho, às 14h, no Parque do Povo, dentro da edição deste ano do Maior São João do Mundo, a cidade tentará superar os próprios recordes no ranking Brazil.

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande, Ronaldo Neto, destacou a importância do evento para a cidade.

“Nossa cidade vai participar do Maior Quadrilhão Junino do Mundo e do Maior Bolo de Milho do Mundo. Dois eventos que movem Campina Grande, que vem quebrando seus próprios recordes”, afirmou Neto.

No ano passado, o evento contou com 1.680 pares juninos e mais de 655 quilos de bolo. Ronaldo Neto ressaltou o impacto social e cultural da iniciativa.

“A integração das crianças da rede municipal e a dança transformam vidas. A quadrilha junina mexe também com nossa vocação cultural empreendedora, com a nossa culinária típica e nossas tradições.”

O secretário estendeu o convite a todos: “Convido toda a cidade e todos aqueles que estão visitando a nossa cidade a virem participar do evento. Vamos embora!”