Na noite deste sábado (7), durante uma das apresentações mais aguardadas d’O Maior São João do Mundo, o cantor Xand Avião levou ao palco, além de sua música contagiante, um forte símbolo da cultura nordestina e do talento de Campina Grande: um gibão de couro produzido pelo artesão campinense Roosevelt Fernandes, do Gibão de Cor. A peça, feita à mão com couro legítimo e detalhes que exaltam a tradição, foi exibida para milhares de pessoas no Parque do Povo, ganhando destaque nacional.

O gibão é uma peça de vestuário que tradicionalmente faz parte da indumentária do vaqueiro nordestino. A escolha do figurino emocionou a primeira-dama do município, Juliana Figueiredo Cunha Lima, entusiasta da valorização do artesanato local. Nas redes sociais, ela comentou o momento especial e celebrou a visibilidade alcançada pelo trabalho artesanal campinense.

“Fiquei emocionada ao ver Xand Avião, no PP, vestindo essa peça tão linda, feita por um artesão daqui da nossa terra: o Gibão de Cor. Meses atrás, compartilhei com Isabele Temoteo, esposa dele, a história desse trabalho tão bonito e ver que deu certo me encheu de orgulho! É maravilhoso perceber como o nosso artesanato está tomando essas proporções e sendo visto pelo Brasil todo. Isso mostra a força e a beleza do que é feito aqui, por mãos talentosas de Campina.”

Juliana também usou uma jaqueta e um cinto produzidos pela Gibão de Cor, reforçando o compromisso com a causa que vem defendendo com entusiasmo: o reconhecimento e a valorização do trabalho artesanal da cidade. Esse propósito se materializa no projeto “Campina Feita à Mão”, idealizado por ela para impulsionar a visibilidade dos artesãos da Vila do Artesão.

Lançado este ano, o projeto visa abrir novos espaços para a comercialização, promoção e reconhecimento dos trabalhos manuais produzidos em Campina Grande. Uma das ações de destaque do “Campina Feita à Mão” será o desfile marcado para o próximo dia 17 de junho, na Pirâmide do Parque do Povo, durante a programação oficial do São João. O evento reunirá peças produzidas por artesãos da cidade, mostrando a força da criatividade local e a beleza da cultura regional através da moda.

A presença da arte campinense nos palcos do São João, com nomes como Xand Avião vestindo criações locais, representa um marco para os profissionais da área e uma prova concreta de que Campina Grande não exporta apenas forró, mas também talento, identidade e tradição. As criações da Gibão de Cor já vestiram artistas como Santanna, Ivete Sangalo, Rai Saia Rodada e Solange Almeida.