Neste sábado, O Maior São João do Mundo recebeu milhares de forrozeiros para curtir os shows da banda Karkará, Gegê Bismarck, Léo Foguete e Xand Avião, além das diversas atrações espalhadas pelos quatro cantos do Parque do Povo.

A nona noite de festa, por onde já passaram cerca de 500 mil pessoas em uma semana, começou no Palco Principal com a versatilidade da Banda Karkará, que passeou pelo forró tradicional, clássicos da MPB e outros hits que agitaram o público, além de uma homenagem a Odilon Wagner.

Na sequência, o campinense Gegê Bismarck abriu o show com música nova, uma versão que veio diretamente dos famosos doramas coreanos e virou um forró envolvente e de letra inspiradora, animando forrozeiros como o casal Gilvan e Marilene.

“Venho para O Maior São João do Mundo sempre que possível. Nós esperamos o ano todo e hoje estou muito ansioso para prestigiarmos o artista da terra, Gegê Bismarck. Vim curtir com minha esposa, que é a minha parceira do São João e a mulher do meu sonho, e a gente brinca São João juntos. É sempre surpreendente, uma edição melhor que a outra”, comentou Gilvan Sales.

Também foi dia de estreia no Palco Principal, com o jovem pernambucano Léo Foguete, que foi homenageado pelo Sua Música depois de alcançar um bilhão de reproduções nas plataformas digitais . O show teve um roteiro diverso, contemplando vários gêneros, e contou também com uma performance que incluiu moto no palco, solo de guitarra e uma descida à platéia.

“Sempre sonhei em estar aqui. Há um ano eu estava trabalhando com meu pai, como ajudante de obras e hoje eu tô n’O Maior São João do Mundo, em Campina Grande, realizando um sonho. Queria agradecer a Deus e a todas as pessoas que me apoiaram. Nunca desistam dos seus sonhos. Para onde eu for, sempre vou levar nosso Nordeste pelo mundo”, celebrou o artista.

Encerrando a noite, Xand Avião chegou com o tradicional show que celebra clássicos do forró e que ganhou o prêmio de melhor show em 2024. O potiguar começou o setlist com “Eu só quero um xodó”, de Dominguinhos, fazendo a alegria de fãs como a assistente administrativa Lilian Helena, que chegou às 20h30 para garantir um lugar privilegiado na hora de curtir o show do comandante.

“Estou ansiosa para curtir Xand. Cheguei cedo hoje. Também vim ontem e tô esperando ele cantar “Brincar de Amar”. Gosto desses clássicos”, comentou.

O orgulho da cultura e das raízes nordestinas ocupou o Parque do Povo de ponta a ponta, com os tradicionais trios de forró nos palcos descentralizados, as comidas regionais espalhadas pelo Parque do Povo e o forró da tradição, que tem sido o artista principal das noites deste final de semana.