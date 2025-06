‘Folha de São Paulo’ destaca as diferentes festas de São João do Nordeste

Quando chega o São João, tiram-se as roupas xadrez do guarda-roupa e a boca já saliva de pensar em comer pamonha, canjica, milho e tantas outras variedades. Tradição do Nordeste, a festividade ganha camadas em cada estado.

Tem quem tenha começado a fazer festas maiores, com direito a camarote e artistas nacionais, há pouco tempo, como Maceió (AL), e quem há anos dispute o título de ‘Maior São João do Mundo’, como Caruaru (PE) e Campina Grande (PB), por meio de megafestas que duram o mês inteiro. Nas cidades do Maranhão, é tempo de folclore e Bumba Meu Boi.

Por lá, um dos maiores desafios é preparar o couro do boi, um revestimento de camurça decorado com canutilhos, recobrindo o corpo do animal. Ele deve ser renovado a cada temporada, para enfim reinar durante os festejos juninos. Segundo o governo do Maranhão, são mais de 400 grupos que se apresentam em todo o estado.

Neste ano, o Bumba Meu São João, como é chamado o evento, acontecerá entre os dias 12 e 18 de junho, em São Luís. Haverá também cucuriá, dança típica do estado, e quadrilhas, bem como apresentações de grande porte, com artistas como Wesley Safadão, Henrique e Juliano, Nattan e Chitãozinho e Xoxoró.

Algo semelhante será feito em Maceió. Desde 2022, a capital alagoana vem fazendo festejos maiores, com estrutura ampliada, atrações nacionais e forte impulso ao turismo, mesclando uma programação gratuita com a venda de camarotes.

Em 2025, por exemplo, se apresentarão Zé Ramalho, Pabllo Vittar, Luan Santana, Alceu Valença e outros artistas, do dia 21 ao 29 de junho. A cidade também não perdeu o elo com o tradicional. Haverá apresentações diárias de forró, coco de roda e quadrilhas juninas.

Em Natal (RN), a programação junina é gratuita, mas a população é convocada a contribuir com 1 kg de alimento não perecível, a ser doado para o Banco de Alimentos Municipal, enquanto há o camarote solidário, no qual o ingresso é adquirido com a doação de três latas de leite em pó, também doados.

A partir desta sexta-feira (6), as apresentações serão no polo Arena das Dunas, contando com nomes como Luan Santana, Pablo e Calcinha Preta.

Fortaleza (CE) homenageará a Cumade Chica, personagem precursora dos festivais juninos da cidade e responsável pela criação do “Arraiá da Cumade Chica”, na década de 70. Ela morreu em 2018, ano em que o evento foi integrado ao calendário oficial de eventos do Ceará. A abertura das festividades será nesta sexta-feira (6), no bairro José Walter, território que simboliza a tradição junina na capital. Os eventos são gratuitos, sem o uso de camarotes.

Tradicional polo de São João na Bahia, a cidade de Santo Antônio de Jesus. As festas começaram no dia 29 de maio, data que coincide com o aniversário da cidade, com forró pé-de-serra e forró em feira livre. No domingo (8), haverá um grande festival regional de quadrilha junina do Recôncavo da Bahia, com participação de 11 comunidades.

Do dia 19 ao 24, vêm as grandes atrações nacionais, como Ana Castella, Simone Mendes, Jorge e Matheus e Calcinha Preta. Junto a eles, haverá também apresentações de artistas locais. A cidade resgatará, neste ano, o ‘arrastão junino’, que sai às ruas a partir das 15h, durante os cinco dias de São João. Ele é aberto ao público e gratuito.

As megafestas do Nordeste ficam a cargo de Caruaru e Campina Grande, reconhecidamente os maiores São Joões do mundo. Em Caruaru, por exemplo, as festividades começaram no mês de abril, percorrendo comunidades rurais até chegar à área central do município, e têm programação até o fim de junho, com 1.410 atrações divididas em diversos polos em todo o período, com programação que vai de artistas nacionais a locais.

Em Campina Grande(foto), as coisas também duram muito. São 38 dias de festa, cinco a mais do que em 2024, com sete polos e um espaço de 40 mil metros quadrados, além da expectativa de 3 milhões de visitantes no período. As programações começaram no fim de maio e vão até o fim deste mês, com direito a camarotes e megaestruturas para atender os foliões.

