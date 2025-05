Parque do Povo: cuidados para não ser barrado na festa

A Arte Produções divulgou as diretrizes de segurança e acesso para o Maior São João do Mundo, que acontece em Campina Grande entre os dias 30 de maio e 6 de julho de 2025. O evento contará com 38 dias de programação no Parque do Povo, com capacidade máxima para 76.195 pessoas por dia.

Para garantir a segurança e o conforto do público, fica definido os horários de funcionamento da seguinte forma: de segunda a sexta, os portões abrem às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, a partir das 16h. Os shows no Palco Principal acontecem de quarta a domingo, com início às 19h e término entre 2h e 3h, a depender do dia. Já o Palco Cultural inicia suas apresentações às 18h.

Entre os itens proibidos na entrada do Parque do Povo estão:

– Cigarros eletrônicos

– Objetos de vidro, metal e inflamáveis

– Armas de qualquer tipo, inclusive fogos de artifício

– Hastes de selfie, cadeiras e alimentos ou bebidas

– Máquinas fotográficas profissionais com lente intercambiável

– Copos não oficiais do evento ou de patrocinadores

– Roupas com partes pontiagudas e acessórios que possam causar lesões

Além disso, menores de 16 anos só poderão acessar o local acompanhados dos pais ou responsáveis legais, conforme determinação do juizado de menores.

A Arte Produções também reforça que, de acordo com a Lei Estadual nº 7.309/2003 e o Decreto nº 27.604/2016, qualquer forma de discriminação por orientação sexual é crime, sujeita a multa.

Por fim, ao acessar o evento, o público declara estar ciente de que sua imagem poderá ser captada e utilizada pelos promotores, de forma gratuita e definitiva, durante as transmissões oficiais do São João.

A organização orienta que os visitantes consultem com antecedência as regras e respeitem as normas para que a festa transcorra com tranquilidade e segurança para todos.

*Augusto Arruda/Arte Produções