Maior São João do Mundo: programação da noite de abertura no PP

Saiba quais são as atrações musicais da noite de abertura da edição deste ano do Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

*Programação da Pirâmide*

18h – Getty Matias

21h – Banda Chá de Erva Doce

00h10- Daniel Rey

*Programação do Quadrilhódromo*

18h- Forró de Nós

20h- Secult

*Programação do Palco Cultural*

18h – Os Anselmos

21h- Gabi Diniz

00h10- Arthur Resenha

*Palco Principal*

19h – Raphael Moura

21h- Heitor Costa

23h- Luan Santana

01h- Walkíria Santos