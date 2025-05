STTP reforça ações para garantir mobilidade durante o São João de Campina Grande

Nesta quarta-feira (28), o superintendente da STTP de Campina Grande, Vitor Ribeiro, anunciou ações para garantir segurança e fluidez no tráfego durante o período do Maior São João do Mundo, que vai de 30 de maio a 06 de julho.

Em entrevista à imprensa, Ribeiro destacou o conjunto de medidas adotas, como o reforço na sinalização, a ampliação do efetivo de agentes de trânsito nas principais vias de acesso ao Parque do Povo e a organização de pontos específicos para embarque e desembarque de passageiros, incluindo os transportes por aplicativos.

Confira o vídeo completo: