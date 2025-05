A Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transportes (STTP), definiu o plano de estacionamento, embarque e desembarque no entorno do Parque do Povo para a edição 2025 do Maior São João do Mundo, que acontece de 30 de maio a 6 de julho. O objetivo é garantir acessibilidade de turistas e moradores locais ao Quartel General do Forró, onde além das festas e apresentações culturais, podem ser encontrados alguns dos principais bares e restaurantes da cidade nessa época do ano.

Ao todo são sete ruas destinadas a pessoas idosas ou com deficiência, seis aos táxis, sete para veículos por aplicativo, três para mototáxistas, além de três pontos para embarque de desembarque de turistas e pontos de estacionamento exclusivos para ônibus, microônibus e vans de turismo.

Além dos pontos específicos de estacionamento e parada para diversos tipos de veículos, o estacionamento zona azul será ampliado para garantir ainda mais comodidade para turistas e forrozeiros de Campina Grande. Para 2025, o valor da zona azul social é o mesmo do ano passado, ficando fixado em R$5 de segunda até quinta-feira e R$10 nas sextas-feiras e finais de semana, além dos feriados.

“Com esse plano, buscamos garantir uma mobilidade mais eficiente e segura, acolhendo tanto os turistas quanto a população local. A acessibilidade e organização do trânsito são prioridades da STTP para o sucesso do São João 2025”, disse Vitor Ribeiro, superintendente da STTP.

PONTOS DE ESTACIONAMENTO E PARADA

PESSOAS IDOSAS OU COM DEFICIÊNCIA

Rua Treze de Maio

Rua Desembargador Trindade

Rua Otacílio de Albuquerque (por trás do palco principal)

Rua Sebastião Donato (por trás do palco principal)

Rua Santa Clara (Chegando ao Parque Evaldo Cruz)

Rua Olegário Azevêdo (somente PCDs)

TÁXIS

Rua Santa Clara (expansão do Shopping Lindaci Medeiros)

Rua Lino Gomes

Rua Dr. João Moura (parte superior)

Rua Cap. José Amâncio

Rua Miguel Couto

Rua Sebastião Donato

VEÍCULOS POR APLICATIVOS

Rua Lino Gomes

Rua José do Patrocínio

Rua Dr. João Moura (partes superior e inferior)

Av. Almeida Barreto (entre a Cap. José Amâncio e a José do Patrocínio)

Rua Capitão José Amâncio

Rua Sebastião Donato (entre a Miguel Couto e Otacílio de Albuquerque)

Rua Dr. Severino Cruz (oposto ao Monumento aos 150 anos de Campina)

MOTOTÁXIS

Rua Treze de maio

Rua Sebastião Donato

Rua Capitão José Amâncio Barbosa

EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ÔNIBUS DE TURISMO

Rua Padre Aristides Lobo (Vila do Artesão)

Largo do Parque Evaldo Cruz (oposto ao Museu de Ciência e Tecnologia)

Av. Floriano Peixoto (por trás da Clipsi)

ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E VANS DE TURISMO

Rua Dr. Severino Cruz (a partir do Hospital da Hap Vida até o início da Academia Blue Fit)

Av. Almeida Barreto (da Rua Miguel Couto à Rua Cap. José Amâncio Barbosa).