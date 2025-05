Na tarde desta quarta-feira (21), o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil) comentou sobre a ampliação da capacidade de público para a edição 2025 d’O Maior São João do Mundo. O anúncio foi feito após uma reunião na sede do Ministério Público da Paraíba, que também contou com a presença das forças de segurança e do promotor da empresa Arte Produções, Osvaldo Lopes.

Em entrevista à imprensa, o prefeito confirmou que a expectativa é de que o Parque do Povo receba, este ano, até 76,2 mil pessoas por noite, um aumento em relação à capacidade anterior que era de 73 mil. Segundo ele, a ampliação foi possível graças à entrega da segunda etapa do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), que agora passa a integrar plenamente a estrutura do evento.

“O Parque Evaldo Cruz vai estar completo. Com essa ampliação, nós saímos de 73 mil pessoas para 76,2 mil pessoas. Por isso, nós temos a convicção de que O Maior São João do Mundo, que já é o maior, agora será o maior do maior”, disse.

Bruno também destacou que o foco não é apenas aumentar o número de pessoas, mas garantir conforto e organização.

“Todas as ampliações que estamos fazendo são no sentido de aumentar a área de público, mas que seja, sobretudo, confortável para quem estará lá”, destacou.

O prefeito ainda mencionou o apelo que fez à Polícia Militar, pedindo reforço tanto no efetivo quanto no planejamento estratégico.

“A gente pede que a Polícia Militar reforce não só o efetivo, mas o planejamento da gestão estratégica do evento, para que possamos ter um manejo do que chamamos de gotejamento. Para acabar com essa história de fechamento de portões, mas de maneira controlada”, concluiu.