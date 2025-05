O Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio da promotoria de Segurança Pública, promoveu nesta quarta-feira (21) a última reunião da área, que resultou no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da edição 2025 d’O Maior São João do Mundo.

Dentre os assuntos, a batida de martelo para capacidade de público do Parque do Povo para a festa deste ano.

A boa notícia é que, atendendo a um pedido da Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio de um projeto da Arte Produções – realizadora da festa -, ficou determinado a ampliação do público para o quartel general do forró.

O acréscimo, inclusive, é para a área pública da festa. O camarote é o fronstage permanecem com a mesma capacidade de 2024: 1.500 e 6.500, respectivamente.

Já a área não paga saiu dos 65.500 em 2024 para 68.195 em 2025. Ou seja, no total, o Parque do Povo terá capacidade para 76.195 pessoas, com conforto e segurança.

Por parte das Forças de Segurança, há um plano de contingência que determina o quantitativo de efetivo de oficiais para o Parque do Povo, referente a cada dia.

A divisão é técnica está em dias Verdes, Amarelos e Vermelhos.

Nos dias Verdes, considerados mais tranquilos, teremos um efetivo de segurança (PMs) de 70 homens. Nos Amarelos, que são os dias mais cheios mas sem movimentação tão intensa, 398 homens e, nos dias Vermelhos, considerados os dias cheios e com grande movimentação, 450 homens. A quantidade total de homens estará disponível no Parque do Povo a partir das 21h de cada noite.