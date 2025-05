Amazan e Os 3 do Nordeste animam o Momento Junino deste sábado

O segundo programa da edição especial de 25 anos do Momento Junino acontece neste sábado (10), no Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, em Campina Grande. A animação está garantida com as apresentações do trio Expressão do Forró, de Amazan e d’Os 3 do Nordeste.

Amazan, um verdadeiro amante do forró, é conhecido por sua autenticidade ao exaltar a cultura nordestina. Com muito amor e respeito, ele transforma suas músicas em poesia, fazendo do forró um veículo mágico que transforma dificuldades em alegria — na dança, no canto e na alma.

O cantor tem uma ligação especial com o Momento Junino, já que acompanhou de perto a criação do projeto, que surgiu a partir do programa “Sala de Reboco”, apresentado por ele e por Zé Laurentino, aqui mesmo na TV Borborema.

Outro destaque da noite é o trio Os 3 do Nordeste, um dos grupos mais tradicionais do gênero. Formado em 1969, em Campina Grande, o grupo original contava com Parafuso, Zé da Ema e Zé Pacheco.

Eles emplacaram diversos sucessos e marcaram a história da música popular brasileira com hits como “Toque de Fole”, “É Proibido Cochilar” e “Xote por Debaixo dos Panos”, de Cecéu — esta última, inclusive, foi regravada por artistas como Ney Matogrosso.

Entre outros clássicos estão os baiões “Forró do Poeirão”, de Antônio Barros, e “Bicho Homem”, também de Cecéu. Atualmente, o trio é formado pelo zabumbeiro Luís Carlos (Luka), o sanfoneiro Josemar Campos (Pingo) e o vocalista Pedro Luís (Curió).

A transmissão começa ao meio-dia, direto do Parque Evaldo Cruz, com cobertura ao vivo pela TV Borborema, no canal 9.1, e também pelas redes sociais: facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.