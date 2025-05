Prefeitura de Campina e Asquaju garantem quadrilhas no São João 2025

As apresentações das tradicionais quadrilhas juninas de Campina Grande e do Agreste já têm espaço e programação garantidos durante O Maior São João do Mundo 2025.

Os detalhes foram definidos em uma reunião realizada entre o secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes, e o presidente da Associação das Quadrilhas Juninas de Campina Grande (Asquaju-CG), Lima Filho.

O encontro reforçou a parceria entre a Prefeitura e a entidade representativa das quadrilhas, assegurando as apresentações na icônica Pirâmide do Parque do Povo e no Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, dois dos principais palcos da cultura popular durante o evento.

De acordo com o secretário André Gomes, o compromisso da gestão municipal é fortalecer, a cada edição, as tradições que fazem de Campina Grande a terra de uma das maiores festas populares que existem.

“Essa parceria é essencial para que as quadrilhas tenham a oportunidade de participar desse intercâmbio cultural, que é O Maior São João do Mundo. As quadrilhas que são filiadas à Asquaju, tanto as de Campina Grande, como as do Agreste, não precisam nem fazer o cadastramento, porque a Asquaju é parceira da Prefeitura de Campina Grande e temos um termo de fomento que ajuda nessa contrapartida social. Campina Grande, como sempre, é protagonista desta festa e é com muita alegria que celebramos essa parceria com Asquaju”, destacou o secretário.

Entre as novidades deste ano, estão confirmados um festival inédito reunindo quadrilhas do Agreste e de Pernambuco e a realização de uma Mostra de Campeãs, que vai acontecer na Pirâmide do Parque do Povo, reunindo as apresentações da temporada. Outras surpresas e ações especiais também estão previstas e serão divulgadas nos próximos dias.

Lima Filho, presidente da Asquaju-CG, também comemorou o alinhamento e o espaço garantido para os quadrilheiros, além de reforçar as novidades que estão por vir.

“A grade já está sendo montada. E teremos, dentro dessa programação, a Mostra das Campeãs na Pirâmide do Parque do Povo, e uma novidade, que é o festival de quadrilhas juninas do Agreste x Pernambuco. Teremos as quadrilhas juninas de Campina Grande e do Agreste todas as noites no Maior São João do Mundo”, reiterou Lima Filho.

Com esse conjunto de ações, a Prefeitura de Campina Grande reafirma seu compromisso de preservar as raízes e fortalecer a cultura popular da Rainha da Borborema, garantindo que O Maior São João do Mundo siga sendo um palco de diversidade, tradição e alegria para todos.

Cadastramento para as apresentações

A Secretaria de Cultura também reforça que segue aberto o calendário de cadastramento para quadrilhas juninas, grupos de dança, escolas e associações — tanto de Campina Grande quanto de outras cidades e estados — que desejam integrar a programação oficial d’O Maior São João do Mundo.

A inscrição pode ser feita através do link de cadastramento (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqG4Mbhcrps9gjCsy8qbuupt7jcoFtDuhX3X1t4E9uxNntrw/viewform?usp=header), no período de 5 a 15 de maio, e garante aos grupos selecionados o suporte de camarim, som, iluminação e palco para as apresentações, que são de extrema relevância para a maior festa popular do estado.

Além disso, o atendimento presencial na sede da Secult segue disponível, no Parque do Açude Novo, ao lado do Terminal de Integração de Passageiros, de segunda à sexta-feira, das 8h às 13h. Dúvidas também podem ser esclarecidas por meio do telefone (83) 3310-6806.