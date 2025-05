O programa Conexão Caturité abriu espaço para um mergulho na riqueza simbólica das festas juninas.

A professora e pesquisadora Giseli Sampaio destacou que nada é por acaso na decoração e nos elementos típicos dos festejos.

Bandeirolas, balões, lanternas, fogueiras e até objetos do cotidiano rural, como peneiras e abanos, carregam significados profundos e reforçam a identidade cultural nordestina.

Ela explicou que as bandeirolas de duas pontas têm origem cristã e simbolizam os santos juninos, enquanto as de uma ponta remetem à tradição pagã. Os balões representavam pedidos e desejos enviados ao céu, e as fogueiras, especialmente as altas, simbolizam nascimento e comunicação, como no anúncio do nascimento de São João.

A professora também alertou para o cuidado com os símbolos cenográficos, incentivando o uso de materiais sustentáveis e mantendo viva a simbologia original.

“A festa junina é atemporal, ela resgata memórias afetivas e valoriza a nossa cultura popular”, afirmou.

Ouça o podcast.